Son dakika haber! Bakan Akar: Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu teröristlerin saldırısına ilişkin, "Havadan ve karadan MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla bu saldırıyı yapanlar da dahil dün 6, bugün 14 olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulu'nda Bakanlığın 2022 yılı bütçesi üzerine konuştu. Bakan Akar, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde 3 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Akar, MİT ile ortaklaşa düzenlenen operasyon hakkında, "Havadan ve karadan MİT ile koordineli şekilde başlattığımız operasyonlarla bu saldırıyı yapanlar da dahil dün 6, bugün 14 olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık bırakmayacağız. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Operasyonlarımız kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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