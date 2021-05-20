Son dakika haber... Bakan Akar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor.

Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor.

Bakan Akar: "(Pençe Şimşek-Pençe Yıldırım operasyonları) Mehmetçik, teröristlerin inlerini başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Yapılan mücadele kapsamında şu ana kadar 121 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı