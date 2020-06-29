Son dakika haber: Bakan Akar: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin, "Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi. Bunun yanı sıra ciddi miktarda, silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi" dedi.

Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bakan yardımcılarının da katılımıyla haftalık video konferans toplantısı yapıldı. Savunma ve güvenlik konularının yanı sıra koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıdaki talimatlarının ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda karada, denizde ve havada önemli faaliyetleri yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Bakan Akar, terörle mücadele faaliyetlerinin artan azim ve kararlılıkla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayarak, "15 Haziran'da Pençe-Kartal Harekatı ile teröristlerin Irak'ın kuzeyindeki inleri, toplam 81 hedef, çok başarılı, isabetli şekilde Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi " dedi.

'TERÖRİSTLERİN BÜTÜN İNLERİNE GİRİLMEKTE'Bakan Akar, söz konusu harekatın ardından başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nun Mehmetçiğin büyük bir başarısı ve kahramanlığıyla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor. Tüm birliklerimiz yapılan hava hücum harekatıyla planlanan bölgelerine intikal ettiler. Bölgelerini kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır. Hainlerin, teröristlerin sivil halkı da hedefleyerek koydukları el yapımı patlayıcıları, mayınları temizlemek için çalışıyorlar. Önümüzdeki günlerde bunları da temizleyerek bölgenin tam olarak kontrol altına alınması mümkün olacak. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda önemli başarılar elde edildi, 41 terörist etkisiz hale getirildi, bunun yanı sıra ciddi miktarda, teröristlere ait barınaklarda, sığınaklarda silah, araç-gereç, mühimmat, elektronik malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildi."'HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYORUZ'Hedeflerinde sadece teröristlerin olduğunu belirten Bakan Akar, yaptıkları çalışma ile teröristlerin Türkiye'ye, millete, hudutlara, karakollara yönelik saldırılarını önlemeyi amaçladıklarını bildirdi. Bakan Akar, "Teröristler buralardan çeşitli şekillerde halkımıza, hudutlarımıza saldırı düzenliyor, tacizde bulunuyordu. Buna izin vermeyeceğiz, meydan vermeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız, azimliyiz. Faaliyetlerimizi sonuna kadar sürdürüp en son teröristi etkisiz hale getirerek bu faaliyetlerimizi sonuçlandıracağız. Bu faaliyetleri yaparken bizim için en öncelikli konulardan biri komşumuz Irak'ın siyasi bütünlüğüne, toprak bütünlüğüne son derece saygılı olduğumuzun bilinmesidir. Bu konuda yapmaya çalıştığımız, meşru müdafaa çerçevesinde teröristleri etkisiz hale getirmektir. Yaptığımız bütün çalışmaları uluslararası hukuka uygun şekilde yapıyoruz. Sivil halka herhangi bir zarar gelmemesi için de her türlü önlemi alıyoruz" diye konuştu.'BAŞARIYLA TAMAMLANACAK'Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivillere yönelik tutumunun herkes tarafından bilindiğine dikkati çeken Akar, şöyle konuştu: "Sivillere yönelik hassasiyetimiz bugüne kadar yaptığımız operasyonların hem planlamasında hem uygulanmasında en önemli konulardan biri olmuştur. Bu konuda tüm Silahlı Kuvvetler mensupları, Bakanlık mensupları son derece hassas ve dikkatli bir şekilde planlama yapmakta ve bunu da aynı şekilde uygulamaktadır. Gerek şu anda gerekse daha önceki operasyonlarda olduğu gibi bazı yalan haberler le terör örgütü PKK/YPG kayıplarını algı operasyonlarıyla kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu iddialar asla gerçek değildir. Biz faaliyetlerimiz sırasında sadece sivilleri değil aynı zamanda tarihi, dini yapılarla çevrenin de korunması için çok ciddi çaba harcamaktayız. Bu çabamız tüm dünya tarafından bilinmektedir. Bizim için masum insanlar, tarihi ve dini yapılar, çevre dokunulmazdır. Bu konuda çok ciddi gayret sarf ediyoruz. Bizim bu konudaki uygulamalarımızın tüm dünyada operasyon tarihi için önemli örnekler olduğunun da altını çizmek istiyoruz. Bu konuda Mehmetçiğimizle ne kadar gurur duysak, övünsek azdır. Terörü bitirme kararlılığıyla yerine getirdiğimiz bu faaliyetleri sizlerin emeği, asil milletimizin sevgisi, güveni ve desteği, Allah'ın yardımıyla olumlu sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyorum. İnşallah Pençe-Kaplan Operasyonumuz da daha önceki operasyonlarımıza benzer şekilde başarıyla tamamlanacaktır."

Bakan Akar ayrıca, Kara Kuvvetlerinin 2229'uncu kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, "Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde en büyük pay şehitlerimize, gazilerimize aittir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Hastanede olan yaralı askerlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hepinize hayırlı, başarılı görevler diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA