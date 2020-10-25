- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi

- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyaretinde Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile bir araya geldi.