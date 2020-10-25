- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi
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- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi

25.10.2020 12:22 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:31

- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyaretinde Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile bir araya geldi.

- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi

KARAÇİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan ziyaretinde Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye tarafından Pakistan'a ihraç edilen MİLGEM korvetlerinin üçüncüsünün kızağa konulma töreni için Pakistan'a geldi. Bakan Akar, tören öncesinde Pakistan Savunma Üretim Bakanı Zubaida Jalal Khan ile bir araya geldi. Görüşmede başta savunma sanayii iş birliği olmak üzere ikili ve bölgesel konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi
- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi
- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi
- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi
- Bakan Akar, Pakistanlı mevkidaşı Khan ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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