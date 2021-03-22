Bakan Akar, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alzawawi'yi kabul etti
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Bakan Akar, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alzawawi'yi kabul etti

22.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:47
Bakan Akar, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Alzawawi'yi kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Alzawawi'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Alzawawi'yi kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Ghassan Yousef Abdulbari Alzawawi'yi kabul ettiği belirtildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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