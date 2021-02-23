Son dakika haber! Bakan Akar: Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi
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Son dakika haber! Bakan Akar: Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi

23.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:51
Son dakika haber! Bakan Akar: Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi

Son dakika haberler... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin Ege'de TCG Çeşme gemisini taciz etmesiyle ilgili, "Maalesef Yunanlı komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri bu. Dolayısıyla bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi" dedi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunan jetlerinin Ege'de TCG Çeşme gemisini taciz etmesiyle ilgili, "Maalesef Yunanlı komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri bu. Dolayısıyla bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi" dedi.

TBMM'de 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Akar, gezetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Yunan jetlerinin Ege'de Çeşme gemisine tacizine ilişkin "Maalesef Yunanlı komşularımızın sık sık yaptığı taciz hareketlerinden biri bu. Dün meydana geldi. Dolayısıyla bizim de kendimize göre kurallarımız var. Kurallarımız çerçevesinde gerekli karşılık verildi. Bizim oradaki yaptığımız çalışma depremle alakalı bilimsel teknik bir çalışma. Daha önce de Yunan komşularımızın kendi aralarında yaptığı bir çalışma. Biz de kendi alanımızda kendimizle alakalı teknik ve bilimsel çalışmamızı yaparken bu şekilde bir tacizin uygun olmadığını hep birlikte görüyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi diyalogdan yanayız. Uluslararası hukuka uyulmasından yanayız. Maalesef zaman zaman bu hareketler oluyor. Bu konuda bizim tavrımız belli, kararımız belli, yapacağımız işler belli. Bundan kimsenin endişesi olması" diye konuştu.

'GÖRÜLMESİ GEREKEN PKK'NIN ALÇAK YÜZÜ'Hulusi Akar, muhalefet liderlerinin Gara operasyonuyla ilgili hükümete yönelik eleştirilerinin hatırlatılması üzerine de şöyle konuştu: "Herkesin görmesi gereken bir hadise burada PKK'nın alçak yüzü. PKK, büyük bir gaddarlıkla, alçaklıkla masum 13 insanımızı, kardeşimizi, evladımızı şehit etti. Bunun bir kere görülmesi lazım. PKK'nın bu hain yüzü görülmeden olayları başka yerlere taşımak, götürmek gerçekten tartışmayı çok yanlış yerlere götürür. Buradaki faaliyet oradaki silahlı kuvvetlerimizin personeli verilen görevleri başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, özel kuvvetler gerekli görevleri yaptılar. Burada asıl görülmesi gereken husus, işin özü PKK'nın alçak yüzü. PKK kaçacak delik kalmadığını, büyük bir panik içinde olduğunu, özellikle sözde PKK'nın başlarının bunu çok iyi anladığını, 2 gece aynı yerde yatmadığını hepimiz biliyoruz, görüyoruz. Bu mücadele devam edecek; en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bizler, Türk Silahlı Kuvvetleri azimle kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima ÖZONUR

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