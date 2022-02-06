Son dakika haber! Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (2)

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından Kabine'den mevkidaşları, Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileten açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

"Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin."