Son dakika haber: Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı
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Son dakika haber: Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı

Son dakika haber: Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle komutanlarla toplantı yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, video telekonferans yöntemiyle komutanlarla toplantı yaptı. Toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra Covid-19 ile mücadele ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla toplantı düzenlendi. Video telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, kuvvet komutanları ve ordu komutanları ile yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi. Toplantıda savunma ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra Covid-19 ile mücadele ele alındı. Bakan Akar, komutanlardan bilgi alarak direktifler verdi.


Son dakika haber: Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı
Son dakika haber: Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı
Son dakika haber: Bakan Akar, komutanlarla toplantı yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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