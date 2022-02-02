Son dakika haber: Bakan Akar: "(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler." - Haberler
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Son dakika haber: Bakan Akar: "(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler."

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Bakan Akar:

Son dakika haberine göre Bakan Akar: "(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler.

Bakan Akar: "(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk, 3. Sayfa, Haber

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