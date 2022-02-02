Son dakika haber: Bakan Akar: "(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler."
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Bakan Akar: "(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler.
Bakan Akar: "(Kış Kartalı Harekatı) Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetlerinin nefesini enselerinde hissettiler." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa