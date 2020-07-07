Son dakika haber | Bakan Akar, İtalya mevkidaşı ile bir araya geldi Son dakika güncel haberi... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile bir araya geldi. Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'yi, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı. Tören kıtasını selamlayan Guerini'nin, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından iki bakan baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşme sonrasında Akar ve Guerini'nin heyetler arası toplantıya başkanlık etmesi, ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: DHA