Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

14.01.2021 15:22 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:27
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile telefonda görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Akar ile Wallace arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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