Son dakika haber: Bakan Akar: "(Guerini ile) Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile...
Son dakika haberine göre Bakan Akar: "(Guerini ile) Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulunduk."
07.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:38
Bakan Akar: "(Guerini ile) Samimi geçen görüşmede Libya, Suriye, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile bölgesel konularda bilgi alışverişinde bulunduk."
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Kaynak: AA