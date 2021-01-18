Son dakika haber | Bakan Akar'dan sürpriz Irak ziyareti (3)

Son dakika haberleri: IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunduğu Bağdat'ta Başbakan Mustafa Kazımi ile bir araya geldi.

IRAK BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunduğu Bağdat'ta Başbakan Mustafa Kazımi ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, terörle mücadele konusunda iş birliği ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı