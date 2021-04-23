Son dakika haber | Bakan Akar'dan Şırnaklı çocuklara bisiklet hediyesi
Son dakika gündem haberi... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak ziyareti sırasında kendisinden bisiklet isteyen 8 çocuğa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bisiklet hediye etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak ziyareti sırasında kendisinden bisiklet isteyen 8 çocuğa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bisiklet hediye etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Şırnak ziyareti sırasında sokakta sohbet ettiği çocukların kendisinden bisiklet istediği belirtilerek, "Sayın bakanımızın talimatı üzerine hazırlanan bisikletler Şırnaklı 8 çocuğumuza hediye edildi. Neşe dolu güzel günlerde kullanmanız dileğiyle" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı