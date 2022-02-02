Son dakika haber | Bakan Akar'dan 'Kış Kartalı' harekatı açıklaması: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, "'Kış Kartalı' harekatını başarıyla tamamladık. Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'nin nefesini enselerinde hissettiler" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarını hava harekatıyla vurdu. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile 'Kış Kartalı' harekatını Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nde takip etti. Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya'dan harekata ilişkin brifing aldı.

Harekat Merkezi'nde kalarak gelişmeleri yakından takip eden Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, gecenin geç saatlerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan ayrıldı.