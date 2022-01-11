Son dakika haber | Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarımız artan şiddet ve tempoda devam edecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarımız artan şiddet ve tempoda devam edecek

Son dakika haber | Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarımız artan şiddet ve tempoda devam edecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir.

ŞANLIURFA (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa Akçakale'de 3 askerin şehit olduğu terör saldırısının ardından başlatılan operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Saldırının ardından gerekli operasyonların hemen başlatıldığını vurgulayan Bakan Akar, "Sınırlarımızın ötesinde planlı yapılan bu saldırılar tahammül sınırımızı zorlar hale gelmiştir. Şehitlerimizin kanları yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. PKK/YPG hedeflerini güçlü şekilde vurduk, bundan sonra da vurmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi. Bu sayının daha da artacağını değerlendiriyoruz. Cezalandırma operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda sürecek. Bütün muhataplarımızın mutabakatlar kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.


Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'tahammül sınırımız zorlanıyor' mesajı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan "tahammül sınırımız zorlanıyor" mesajı Açıklaması

 Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

Akçakale şehidinin acılı babasından ağlatan konuşma: Onu ancak hain pusularla tabuta koyabilirlerdi

 Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Son dakika haber! Akçakale sınır hattındaki terör saldırısı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title