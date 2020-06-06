Son dakika haber: Bakan Akar: "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız...
Bir son dakika haberine göre Bakan Akar: "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz.
06.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:54
Bakan Akar: "Celplerle gelecek yaklaşık 100 bin gencimize test yaptık.Terhisler sıkıntısız tamamlandı, celpler için de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz." - ANKARA
Kaynak: İHA