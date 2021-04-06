Son dakika haber | Bakan Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vacek'i kabul etti
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çek Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i kabul etti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Milli Savunma Bakanlığındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun