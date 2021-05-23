Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.
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Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.

Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2

Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.
Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.
Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.
Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2. - Haberler
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