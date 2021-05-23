Son dakika haber | Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.

Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun inşa çalışmalarında incelemelerde bulundu -2.