Son dakika haber... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Son dakika haberleri... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.