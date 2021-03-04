Son dakika haber... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

04.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:12
Son dakika haber... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Son dakika haberleri... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Fahrettin Koca Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan
Magazin İrem Derici Kenan Doğulu Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Can Bartu Arda Turan Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 20:12:26. #1.15#
title