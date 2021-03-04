Son dakika haber... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
04.03.2021 20:09 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:12
Son dakika haberleri... Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile helikopter kazasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer