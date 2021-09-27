Son dakika haberi: Bakan Akar, "Bahriyelilerle" bir araya geldi

- Bakan Akar, "Bahriyelilerle" bir araya geldi

ANKARA - Milli Savunma Bakan Hulusi Akar, Preveze Zaferi'nin 483'üncü Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü dolayısıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve beraberindeki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleşen kabulde, Preveze Deniz Zaferi'ni "denizcilik tarihimizin önemli bir dönüm noktası" olarak nitelendiren Bakan Akar, "Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki şanlı Türk donanmasının kendisinden sayıca çok daha fazla olan birleşik Haçlı donanmasına karşı ustalıkla yaptığı taktik baskın neticesinde elde edilen bu zaferle birlikte Akdeniz'deki Türk hakimiyeti tam anlamıyla pekişmiş ve Türk donanması, karşısına çıkılamayan bir deniz gücü olmuştur" ifadelerini kullandı.

"TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin faaliyetlerini sürdürdüğü bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Akar, "Deniz Kuvvetlerimiz, salgın şartlarına rağmen sadece 2020 yılı içerisinde tüm zamanların en yüksek deniz seyir süresi olan 200 bin saate ulaşmış, yine dünyadaki en büyük orduların dahi kesintisiz 150 günlük seyir sürelerini büyük başarı olarak kabul ettiği bir ortamda TCG Giresun gemimiz, 182 günlük kesintisiz seyir süresine ulaşarak bu alanda önemli bir başarı elde etmiştir" ifadelerini kullandı.

Geçen sene Orta Akdeniz'de görevdeyken babasının vefat haberini alan TCG Yarbay Kudret Güngör Tanker Gemisi'nin Komutanı Deniz Yarbay Kemal Çelebi'nin cenaze törenine katılmasına yönelik planlamaları reddederek görevinin başında kalmaya devam ettiğini hatırlatan Bakan Akar, büyük kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdüren tüm personelin, "Deniz Kuvvetleri Günü"nü kutlayarak başarı dileklerini iletti.