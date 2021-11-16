Son dakika haber | Bakan Akar: "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmaya niyetliyiz.
Son dakika haberler... Bakan Akar: "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmaya niyetliyiz.
Bakan Akar: "Asil milletimizi 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmaya niyetliyiz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye dek devam edecektir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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