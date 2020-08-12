Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum ile görüştü
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Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum ile görüştü

Son dakika gündem haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

12.08.2020 20:20 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Abdul Raşid Dostum ile görüştü.

Akar, Dostum'u Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Dostum'un Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalanmasının ardından Akar ve konuğu bir süre baş başa görüştü.

Akar tarafından Türkiye ve Afganistan'ın iki dost devlet olduğu, Afgan halkının da kardeş olduğu vurgulandı.

Bakan Akar ayrıca Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğu hatırlattı.

Görüşmede, savunma ve güvenlik konularında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

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Son dakika haber | Bakan Akar, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mareşal Dostum ile görüştü

Kaynak: AA

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