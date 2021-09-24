Son dakika haber: Karaismailoğlu: "Ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda doğu illerimiz hiçbir zaman batıdan geri kalmamaktadır"
AA / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AĞRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ağrı'da Tutak Yolu Viyadüğü'nde Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos kara yolu çalışmalarını incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.
PATNOS, AĞRI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması AĞRI - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ağrı'da Tutak Yolu Viyadüğü'nde Ağrı-Hamur-Tutak- Patnos kara yolu çalışmalarını incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.