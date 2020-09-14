Bahşiş için ölümle burun buruna geldiler
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Bahşiş için ölümle burun buruna geldiler

İstanbul'da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı.

Bahşiş için ölümle burun buruna geldiler
14.09.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:11

İstanbul'da E-5 Otoyolunda bahşiş alabilmek için iki çocuk kendilerini, yoldan geçen gelin arabalarının önüne attı. Zaman zaman ölüm ile karşı karşıya kalan ve polislerin uyarılarına rağmen devam eden çocukların, o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dehşete düşüren anlar İstanbul'da her gün binlerce sürücü tarafından kullanılan E-5 otoyolunda kayda geçti. Yoldan geçen gelin arabalarından bahşiş alabilmek için yol kenarında bekleyen 2 küçük çocuk birçok kez ölüm ile burun buruna geldi. Çocukların, hızla akan trafikte gelen gelin arabalarının önüne kendilerini attıkları görüldü.

Çocuklar için aniden duran gelin arabasına çarpmak istemeyen diğer sürücüler de tehlike atlattı. Çocukların bu durumunu gören bir sivil polis ekibi, çocuklara müdahale etse de ekip gittikten sonra çocuklar, bir kez daha kendilerini yolun ortasına attı. Yaşanılan tüm bu anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öte yandan vatandaşlar 2 çocuğun sürekli aynı bölgede bu tür eylemlerde olduğunu iddia ederek önlem alınmasını istedi.

(Ertuğrul Gün/İHA)

Kaynak: İHA

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