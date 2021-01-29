Son dakika haber: Bahşılı'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli atıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber: Bahşılı'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli atıldı

29.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:55
Son dakika haber: Bahşılı'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli atıldı

Son dakika haberler: Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli törenle atıldı.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli törenle atıldı.

Törene katılan Vali Yunus Sezer, meydana yapılacak 15 Temmuz projesinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin ise tören alanının 6 bin 830 metrekare olduğunu, planlamada 5 bin 400 metrekare alan içerisine meydan düzenlemesi için projenin tamamlandığını söyledi.

Kalan 1430 metrekare alan içerisinde Bashşılı Kültür Merkezi binasının projelendirildiğini belirten Tekin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalanmıştır. Meydanda ayrıca 16 Türk devletlerinin bayrakları ve anıtı, hareketli fıskiyeli su havuzu, 8 adet kamelya, oturma bankları, gazebo çadırları ve tuvaletler bulunmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler butonlara basarak temel attı.

Programa, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Uğur Özmen, Bahşılı Kaymakamı Bekir Yalçın, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Tuba Büyüküstün Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Aralık İstifa Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bahşılı'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın temeli atıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 19:12:31. #1.14#
title