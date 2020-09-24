Son dakika haber | Bahreyn, Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi çağrısı yaptı

Son dakika gündem haberi: Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin-İsrail anlaşmazlığını Arap Barış Girişimi temelinde çözülmesi çabalarının yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Filistin-İsrail anlaşmazlığını Arap Barış Girişimi temelinde çözülmesi çabalarının yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Bahreyn Kralı Al Halife, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul görüşmelerinin ikinci gününde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, iki devletli çözüm ve Arap Barış Girişimi çerçevesinde Filistin-İsrail anlaşmazlığını sonlandıracak çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı.

İki devletli çözümün başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletini içerdiğini söyleyen Al Halife, iki devletli çözümü adil, kapsamlı bir barışa ulaşmak için temel giriş noktası olarak gördüklerini ifade etti.

Al Halife, bölgenin güvenliği ve istikrarı için sarfettikleri çabadan dolayı İsrail'le kurdukları ilişkiyi ilan ettiklerini söyledi.

Al Halife, uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi'ne dayanan ve bölge ülkelerinin ortak çıkarlarının inşa edilerek iyi komşuluk ilişkileri geliştirilmesi için Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Bahreyn ile Birleşik Arap Emirlikleri, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.

Netanyahu, imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ilhak planının iptal edilmediğine dikkati çekerek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ilhak planını geçici olarak askıya alma talebini kabul ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz