Son dakika haber: Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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Son dakika haber: Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan, evinde de bakımsız haldeki 7 köpeğe el konularak gözaltına alınan Meral T. (55) adliyeye sevk edildi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde bahçesinde 10 ölü köpek bulunan, evinde de bakımsız haldeki 7 köpeğe el konularak gözaltına alınan Meral T. (55) adliyeye sevk edildi.

Ön Cebeci Mahallesi, Samur Sokak'ta oturanlar, dün öğle saatlerinde polis ve belediye ekiplerine sokakta kötü koku oluştuğu yönünde ihbarda bulundu. Ekiplerin yaptığı araştırmada kokunun yoğunlaştığı 3 katlı binanın bahçesinde arama yapıldı. Bahçe duvarının dibinde yapılan kazıda çöp torbaları içinde gömülmüş 10 ölü köpek bulundu. Meral T.'nin giriş katta oturduğu evde yapılan aramada da kafeslerin içinde uygunsuz koşullarda tutulan 7 köpek yavrusu bulundu. Köpeklere el konuldu. Köpekleri bakımsız bıraktığı ve eziyet ederek öldürdüğü iddia edilen Meral T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Suçlamaları reddederek ifade vermeyeceğini söyleyen Meral T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber: Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
Son dakika haber: Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
Son dakika haber: Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
Son dakika haber: Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
Bahçesinde 10 ölü köpek bulunan kadın adliyede
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