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Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç'un Bahçelievler'deki ailesine şahadet haberi verildi.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Akçakale Şanlıurfa hudut hattında teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Onbaşı Enes Koç'un Bahçelievler'deki ailesine şahadet haberi verildi.

Akçakale Şanlıurfa hudut hattına teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu 3 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı. Patlamada şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un İstanbul Bahçelievler'deki ailesine acı haberi verildi. Haberi alan şehit yakınları, ailenin evlerine geldi. Hüznün hakim olduğu evin önüne Bahçelievler Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin baba ocağında Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit Koç'un cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

(Veysel Ensar Gökçegözog/İHA)

Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü

Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü

Son dakika haber! Bahçelievler'e şehit ateşi düştü

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

Son dakika gündem: Akçakale sınır hattında teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 asker şehit oldu

 Son Dakika | MSB: 'Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.'

Son Dakika | MSB: "Şanlıurfa Akçakale hudut hattında, teröristlerce döşenen EYP'nin patlaması sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

 Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

Sınır hattında teröristlerin döşediği EYP patladı: 3 askerimiz şehit

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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