Son dakika haber! Bahçelievler'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Bahçelievler'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Bahçelievler'de, aynı dairede oturan yabancı uyruklu 5 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber! Bahçelievler'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
28.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 20:42

Bahçelievler'de, aynı dairede oturan yabancı uyruklu 5 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Kayalar Sokak'taki binada aynı dairede oturan 5 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini belirledi, diğer yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alan polis, dairede bir süre inceleme yaptı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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