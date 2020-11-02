Son dakika haber: Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının öldürüldüğü belirlendi

Son dakika haber: Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında cesedi bulunan Fatma Mavi'nin boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında cesedi bulunan Fatma Mavi'nin boğularak öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. Sokağı'ndaki bir evde çıkan yangında Fatma Mavi'nin (31) cesedinin bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olayı şüpheli bulan polis, Fatma Mavi'nin olaydan önce görüştüğü taksi şoförü erkek arkadaşı Ergin A'nın ifadesine başvurdu.

Ellerinde ve kollarında yanık olduğu tespit edilen Ergin A'nın polise verdiği ifadesinde, Fatma Mavi'yle aralarında tartışma çıktığını ve onu boğarak öldürdüğünü, cinayeti gizlemek için bir arkadaşıyla birlikte benzin almaya gittiğini, daha sonra eve benzin dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.

Polisin olaya karışan diğer şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

Gözaltına alınan Ergin A'nın Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış