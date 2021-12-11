Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü - Haberler
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Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü Bahçelievler'de daha önce alacak verecek mevzusu yüzünden husumetli olan 2 kişinin kavgası ölümle sonuçlandı.

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı Kavga : 1 ölü

İSTANBUL - Bahçelievler'de daha önce alacak verecek mevzusu yüzünden husumetli olan 2 kişinin kavgası ölümle sonuçlandı. Polis cinayete karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saat 19.00'da Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan 2 kişi kavga etmeye başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle zanlı Bekir Karakuş devir aldığı dükkanın eski sahibi olan Ahmet Kaplan'ı silah ile ateş ederek vurdu. Olayı gören vatandaşlar polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise Kaplan'a müdahale etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaplan daha sonra sağlık ekipleri tarafından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Bahçelievler'de husumetli şahıslar arasında silahlı kavga: 1 ölü

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