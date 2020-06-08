Son dakika haber! Bahçelievler'de minibüslerde korkutan yoğunluk
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Son dakika haber! Bahçelievler'de minibüslerde korkutan yoğunluk

Gelen son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de minibüslerde korkutan yoğunluk -Minibüsçüler çok fazla yolcu aldı, vatandaşlar dip dibe yolculuk yaptı Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar hiçe sayıldı.

08.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:08

Bahçelievler'de minibüslerde korkutan yoğunluk

-Minibüsçüler çok fazla yolcu aldı, vatandaşlar dip dibe yolculuk yaptı

İSTANBUL - Normalleşme sürecinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılar hiçe sayıldı. Minibüsçüler çok fazla yolcu aldı, vatandaşlar dip dibe yolculuk yaptı.

Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadelede normalleşme sürecine geçildi. Normalleşme adımları atılırken yetkililer maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik vatandaşları uyardı. Bahçelievler'de çekilen görüntülerde uyarılan dikkate alınmadığı görüldü. Minibüsçüler çok fazla yolcu aldı. Vatandaşlar dip dibe yolculuk yaptı. Tıklım tıklım dolu minibüslerde kurallar hiçe sayıldı.

Son dakika haber! Bahçelievler'de minibüslerde korkutan yoğunluk

Kaynak: İHA

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