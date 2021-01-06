BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA

Bahçelievler'de bankadan para çeken kişiyi takip ederek otomobilinden 1 milyon 200 bin lira çalan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli yakalandı.