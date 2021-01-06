BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA
Bahçelievler'de bankadan para çeken kişiyi takip ederek otomobilinden 1 milyon 200 bin lira çalan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli yakalandı.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI
Vatandaş lastiğini tamir ettirmek amacıyla lastikçiye geldiğinde, şüpheli bunu fırsat bilerek otomobilin arka kapısını açtı ve poşet dolusu nakit parayı alarak hızlıca koşmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheliyi 31 Aralık tarihinde kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen paranın bir kısmı mağdur vatandaşa teslim edildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntü dökümü:-----------------------------Hırsızlık anları-Şüphelinin adliyeye sevki-Hırsızlık suçundan ele geçirilen paralar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı