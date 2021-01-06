BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA

06.01.2021 10:08 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:13
BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA

Bahçelievler'de bankadan para çeken kişiyi takip ederek otomobilinden 1 milyon 200 bin lira çalan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli yakalandı.

Bahçelievler'de bankadan para çeken kişiyi takip ederek otomobilinden 1 milyon 200 bin lira çalan Dominik Cumhuriyeti vatandaşı olan şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Olay, 30 Aralık 2020 tarihinde Bahçelievler'de meydana geldi. Bankanın önünde bekleyerek para çekeceğini anladığı bir kişiyi gözüne kestiren şüpheli Hans M.G.R.(37),  kişi bankaya girdiğinde mağdur vatandaşın otomobilinin yanına gitti. Lastiğin altına çivi koyan şüpheli, vatandaşın parayı çektikten sonra otomobilinin yanına gitmesini bekledi. Vatandaş bankadan 1 milyon 200 bin lira para çekerek otomobiline koydu. Hareket ettiği sırada lastiğinin patladığını fark etti. Vatandaş en yakın oto lastikçiye doğru yola koyulduğu sırada şüpheli Hans, takibe başladı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Vatandaş lastiğini tamir ettirmek amacıyla lastikçiye geldiğinde, şüpheli bunu fırsat bilerek otomobilin arka kapısını açtı ve poşet dolusu nakit parayı alarak hızlıca koşmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheliyi 31 Aralık tarihinde kıskıvrak yakaladı. Ele geçirilen paranın bir kısmı mağdur vatandaşa teslim edildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------Hırsızlık anları-Şüphelinin adliyeye sevki-Hırsızlık suçundan ele geçirilen paralar

-Genel ve detaylar


- İstanbul
BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA
BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Prens Harry Seren Serengil Kate Middleton
Spor Arda Turan Ryan Babel Metin Oktay Samet Aybaba Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kız Ocak Ordu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BAHÇELİEVLER'DE MİLYONLUK HIRSIZLIK YAPAN DOMİNİKLİ KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 10:16:06. #1.14#
title