Son dakika haber | Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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Son dakika haber | Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Son dakika haber | Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Bahçelievler'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna Merkez Mahallesi Prof. Dr. Mustafa Nevzat Pisak Caddesi'nde seyir halinde olan Ö.K. idaresindeki 34 DZP 039 plakalı araç, yan sokaktan gelen T. G. idaresindeki 34 JB 3911 plakalı araçla çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince kurtarılan T.G, Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ö.K, ifadesi alınmak üzere 75. Yıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan T.G. yönetimindeki aracın, itfaiye ekiplerince kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haber | Bahçelievler'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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