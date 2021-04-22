Son dakika haberleri: Bahçelievler'de eşini öldüren sanığın cezası 24 yıldan 20 yıla düştü

Son dakika gelişmesine göre Sevda SARIKAYA, BAHÇELİEVLER'de 2017 yılında eşi Alime Demirdağ'ı (32) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Demirdağ (34), Yargıtay'ın verilen indirimi az bularak bozmasının ardından...

Sevda SARIKAYA, BAHÇELİEVLER'de 2017 yılında eşi Alime Demirdağ'ı (32) 17 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "Haksız tahrik altında eşi kasten öldürme" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Kenan Demirdağ (34), Yargıtay'ın verilen indirimi az bularak bozmasının ardından yeniden görülen davada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Alime Demirdağ'ın kız kardeşi Ayşe Leylek cezada indirim yapılmasına tepki göstererek, "Benim artık söyleyecek hiçbir kelimem yok. Annemin içi yanıyor, kızı çok kötü durumda. Tekrar karara itiraz edeceğiz" dedi.

Bakırköy 4. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Demirdağ ile taraf avukatları katıldı. Hayatını kaybeden Alime Demirdağ'ın ailesi de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada konuşan Alime Demirdağ'ın kız kardeşi Ayşe Leylek, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Maktul kardeşimin kızına ben bakıyorum. Kesinlikle sanığın cezasında indirim yapılmasını istemiyorum" dedi.

HAPİS CEZASI 20 YILA DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, sanığın tüm aşamalarda karşılıklı kavga oluştuğunu beyan ettiği, bu beyanları teyit eder mahiyette adli raporda darp izinin bulunduğu, tartışma sırasında haksız tahrik mahiyetinde olabilecek maktulden kaynaklı "Sen nasıl erkeksin iğreniyorum senden" şeklinde beyanların olduğu dikkate alınarak sanığı 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"BİR KADIN ÖLDÜ VE ONUN KIZI MAALESEF Kİ ORTADA KALDI"Duruşma sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan öldürülen Alime Demirdağ'ın kız kardeşi Ayşe Leylek, "Sanığa çok ceza verildi diye Yargıtay cezayı bozmuştu. Bugün onun duruşması vardı. Benim ablam öldü, Yargıtay cezayı bozduğu için indirim talep edildi ve bu talep kabul edildi. Bir kadın öldü ve onun kızı maalesef ki ortada kaldı. Bunu hiç umursamadan bizim sesimizi duymadan, ellerini vicdanlarına koymadan, ceza indirimi sağlandı. Benim artık söyleyecek hiçbir kelimem yok. Annemin içi yanıyor, kızı çok kötü durumda .Şu anda ablamın kızı 12 yaşında olay olduğunda 9 yaşındaydı. Bu sadece benim olayım değil milyonlarca kadın var ölen, milyonlarca çocuk var geride kalan,ve bu hiç kimsenin umurunda değil. Ben artık bu soruların cevabını almak istiyorum. Tekrar karara itiraz edeceğiz, ben kendi adıma, bütün kadınlar adına, bütün geride kalan çocuklar adına, savaşımı sürdüreceğim" diye konuştu.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Temizlik işçisi olarak çalışan Alime Demirdağ (32) ile Kenan Demirdağ (34) arasında 29 Temmuz 2017 tarihinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kenan Demirdağ kesici alet ile yaralandı. Bu olay nedeniyle Alime Demirdağ ve Kenan Demirdağ 8 yaşındaki kızlarını memleketleri Balıkesir'e gönderdi. Ardından da Alime Demirdağ da ailesi yanına Balıkesir'e gitti. İstanbul'da tek kalan Kenan Demirdağ, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 2 Eylül'de Alime Demirdağ'ı otogara giderek karşıladı. Bahçelievler'de oturdukları eve dönen çift arasında aile içi meselelerden dolayı yine tartışma çıktı. Tartışma sonucunda Kenan Demirdağ, ekmek bıçağıyla Alime Demirdağ'ın hayati nitelikteki boyun-bel arasında kalan bölgede birden fazla olacak şekilde yaraladı. Şüpheli Kenan Demirdağ, eşi Alime'yi o şekilde bıraktı ve Bakırköy Adalet Sarayı'na giderek teslim oldu. Olay yerine giden sağlık ekipleri Alime Demirdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İddianamede şüpheli Kenan Demirdağ'ın "Eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti. Mahkeme heyeti, Kenan Demirdağ'a 'Haksız tahrik indirimi' uygulayıp 24 yıl hapis cezası verdi. Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay maktulden kaynaklanan haksız eylemler nedeniyle sanık hakkında makul oranda indirim yapılması gerekirken asgari oranda indirim yapılarak fazla cezaya hükmolunduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda SARIKAYA