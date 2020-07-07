Son dakika haber! Bahçelievler'de 637 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Son dakika haber! Bahçelievler'de 637 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Son dakika haberleri... Bahçelievler'de imalathane olarak kullanılan bir iş yerine düzenlenen baskında, 637 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Son dakika haber! Bahçelievler'de 637 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
07.07.2020 15:45 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:06

Bahçelievler'de imalathane olarak kullanılan bir iş yerine düzenlenen baskında, 637 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da Hürriyet Mahallesi'ndeki bir adreste kaçak tütün imalathanesinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, çalışmanın ardından adrese baskın düzenledi. Adreste yapılan aramada, 73 bin dolu makaron, 111 bin boş makaron, 637 kilogram kaçak tütün, 2 kompresör ve sigara dolum makinesi ele geçirdi.

İş yerinde bulunan Kasım E. (31) ve yabancı uyruklu Zakırjan J. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

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Kaynak: AA

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