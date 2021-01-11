Son dakika haber: Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir,...
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Son dakika haber: Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir,...

11.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:55
Son dakika haber: Bahçeli:

Son dakika haber... Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir"

Bahçeli: "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'sözde' demek Türk milletine, demokrasi kültürüne, milli egemenlik ilkelerine hakarettir, hıyanettir, hürmetsizliktir"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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