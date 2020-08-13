Son dakika haber... Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik... Bir son dakika haberine göre Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır.

Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır." Kaynak: AA