Son dakika haber... Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik...
Bir son dakika haberine göre Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır.
13.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:24
Bahçeli: "Irak hükümetinin terör örgütüyle arasına kalın duvarlar inşa etmesi, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerine saygı göstermesi şarttır."
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Kaynak: AA