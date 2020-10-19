Son dakika haber: Bahçede düşen kadın hayatını kaybetti
19.10.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:18
Son dakika haberleri... Kastamonu'nun Daday ilçesinde bahçede düşen kadın hayatını kaybetti.
Kastamonu'nun Daday ilçesinde bahçede düşen kadın hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Beykoz köyünde yaşayan Hatice Kızılabdullah bahçede yerdeki cevizleri topladığı sırada ayağı kayarak düştü.
Yakınları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Kızılabdullah'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kızılabdullah'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Daday Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu