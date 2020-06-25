Son dakika haber... Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması
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Son dakika haber... Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması

Son dakika haberleri... Bağlar Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haber... Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması
25.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:35

Bağlar Belediyesi, asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Karacadağ bölgesinde kurduğu asfalt plenti ve taş kırma eleme tesislerinde bazalt taşından asfalt üretmeye başlayan Bağlar Belediyesi, ilçedeki asfalt serim çalışmasını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, her gün daha iyiyi düşünüp gerçekleştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde asfaltlanan cadde ve sokakların vatandaşların günlük yaşamlarını kolaylaştırdığını kaydeden Beyoğlu, "Bugüne kadar değerlendirilmeyen doğal zenginlikleri yatırıma dönüştürerek milletimize hizmet olarak kazandırıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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