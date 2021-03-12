Son dakika haber: Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haber: Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına devam edildi

12.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:17
Son dakika haber: Bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in

Son dakika haberler... Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Mardin Bağımsız Milletvekili, eski HDP'li Tuma Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesinde kapalı görülen duruşmaya, sanık Tuma Çelik ve müşteki D.K. ile taraf avukatları katıldı.

Edinilen bilgiye göre, sanık Çelik duruşmadaki savunmasında, üzerine atılı isnatları reddetti.

Çelik'in savunması sırasında müştekiyi suçlayıcı ifadeler kullanması üzerine D.K. tepki göstererek duruşma salonunu terk etti.

D.K'nin salona dönmesinin ardından sanık avukatları, tanık dinletme talebinde bulundu. Müşteki avukatları da sanığın tutuklu yargılanmasına yönelik talebi mahkemeye iletti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tanık dinlenme talebini uygun görerek, duruşmayı 14 Nisan'a erteledi.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme gelmişti.

Ardından HDP'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Bu gelişmenin ardından Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatılmış, bu kapsamda, savcılık talimatıyla polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından soruşturmayı yürüten başsavcıvekiline ifade vermişti.

Çelik'in "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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