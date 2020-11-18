Son dakika haber... Bağdat'ta füze saldırısında, 1 çocuk öldü, 5 yaralı
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Son dakika haber... Bağdat'ta füze saldırısında, 1 çocuk öldü, 5 yaralı

18.11.2020 00:07 | Son Güncelleme: 18.11.2020 00:10
Son dakika haber... Bağdat'ta füze saldırısında, 1 çocuk öldü, 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Irak hükümeti, Bağdat'ta füze saldırısında 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Irak hükümeti, Bağdat'ta füze saldırısında 1 çocuğun öldüğü, 5 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ta yaşanan füze saldırısının 4'ünün Yeşil Bölge'ye, 2 füzenin Tıp Şehri Hastanesi ile Zevra Parkı yakınlarına düştüğü ve geriye kalan 1 füzenin de havada patladığı belirtildi.

Saldırıda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleriyle hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füzeyle saldırı düzenlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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