Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
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Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Son dakika haber: Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör örgütüne yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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