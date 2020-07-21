Son dakika haber! Bağdat'ta Alman aktivist kaçırıldı Son dakika haberleri... Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Alman aktivist kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir Alman aktivist kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

Irak İnsan Hakları Komiserliği üyelerinden Ali Bayati tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat'ta bulunan Goethe Enstitüsü Kültür Departmanı Müdürü Hella Mewis'in dün akşam saatlerinde kaçırıldığı bildirildi. Bazı kaynaklar Mewis'in Dicle nehri kenarında bisiklet ile gezerken, pick up araç kullanan kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından kaçırıldığı bildirildi. Kaçırma olayının polis karakolu yakınlarında ve genelde güvenlik güçlerinin kullandığı pick up aracı tarafından gerçekleşmesi kuşkuya neden oldu.

Kaçırılan Alman aktivistin dün akşam saatlerinde beri telefonu kapalı olduğu öğrenildi. Almanya Büyükelçiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İçişleri Bakanlığı kaçırma olayıyla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlattı. - ERBİL

Kaynak: İHA