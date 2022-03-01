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Son dakika haber: Bağdat Havalimanı'nda patlama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Bağdat Havalimanı'nda patlama

Son dakika haberleri: Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.

Irak medyasının güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberde, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda sabahın ilk saatlerinde patlama meydana geldiği ve patlamanın ardından havalimanında bulunan ABD Askeri Üssü'nden siren seslerinin yükseldiği aktarıldı. Patlamanın havalimanında bulunan Acil Müdahale Birlikleri yakınında meydana geldiğini belirten kaynak, uzmanların patlamanın bomba düzeneğinden kaynaklandığını vurguladıklarını kaydetti. Patlama sonucu herhangi bir can kaybı veya hasarın meydana gelmediği belirtildi. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Patlama, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Haberler

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