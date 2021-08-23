Bağdat Caddesi'ndeki kaza güvenlik kamerasında

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün iddiaya göre sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, cadde üzerinde park halinde olan otomobillere çarptı.

KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün iddiaya göre sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, cadde üzerinde park halinde olan otomobillere çarptı. Kazada sürücü ile çalıştığı dükkanın önünde bulunan bir kadın yaralandı. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün sollama yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 FR 3987 lüks otomobil, cadde üzerinde park halinde olan otomobillere çarpıp savruldu. Otomobil ardından çalıştığı dükkanın önünde molada bulunan Dilara Karadeniz'e çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ile Dilara Karadeniz yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan sürücü ile kadını ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini aldıktan sonra olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Çevre esnafından Mustafa Akkirmanlı, "O esnada ben dükkanda çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Gürültünün ardından dükkanın içerisine otomobil parçaları girmeye başladı. Direk dışarıya fırladık. Dışarı çıktığımızda iş arkadaşımızın yerde yattığını gördüm. Bir anda şoka girdik. Öğrendiğimiz kadarıyla sürücü önce park halinde olan araca vuruyor ardından çalışanımıza çarpıyor. Arkadaşımız şu an hastanede. Sağlık durumuna ilişkin tam bir bilgimiz yok. Araç sürücüsü de şoka girmişti. O da hastaneye kaldırıldı" dedi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kalabalık caddede kazanın olmasıyla çevredekilerin koşuşturması yer alıyor.

(Fotoğraf)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz