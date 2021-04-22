BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI
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BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY Bağdat Caddesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

KADIKÖY Bağdat Caddesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, saat 1530 sıralarında Kadıköy Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre 06 MPE 60 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Olayı gören diğer sürücüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale etti. Yanan otomobili söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların yangın tüpleriyle müdahalesi cep telefonu ile görüntülendi. Öte yandan araç yangını nedeniyle kısa süreliğine Bağdat Caddesi Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI
BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI
BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI
BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI
BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI
BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI
BAĞDAT CADDESİ'NDE OTOMOBİL YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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