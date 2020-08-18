Son dakika haber... BAĞCILAR TEM'DE KAZA YAPAN YUNUS POLİSLERİ AĞIR YARALANDI -2
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Son dakika haber... BAĞCILAR TEM'DE KAZA YAPAN YUNUS POLİSLERİ AĞIR YARALANDI -2

Son dakika gündem haberi: ERSAN SAN / BAĞCILAR TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde yan yolu ayıran bariyerlere çarpan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı.

Son dakika haber... BAĞCILAR TEM'DE KAZA YAPAN YUNUS POLİSLERİ AĞIR YARALANDI -2
18.08.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:09

ERSAN SAN/ BAĞCILAR TEM Otoyolu, İSTOÇ mevkiinde yan yolu ayıran bariyerlere çarpan motosikletli yunus polisleri kaza yaptı. Kazada motosikletin üstündeki 2 polis ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.20 sıralarında Bağcılar TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametinde giden motosikletli yunus polisi bilinmeyen bir nedenle yan yolu ayıran bariyerlere çarptı. Motosiklet çarpmanın şiddetiyle sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada motosikletin üstünde bulunan Ömer F. ve Yusuf Mert D. yaralandı. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi. Öte yandan polislerin kaza haberini alan meslektaşları olay yerine geldi. Bazı polislerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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