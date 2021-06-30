Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması
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Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yangının çıktığı Kocayusuf İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yangının çıktığı Kocayusuf İlkokulu'nda açıklamalarda bulundu. Eldivan, "Hamdolsun herhangi bir can kaybımız yok. Pandemiden dolayı bugün temizlik ve tadilat çalışmaları yapılıyordu. Şükrediyoruz öğrencilerimiz yoktu" dedi.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yangın sonrası Kocayusuf İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. Eldivan, "Hamdolsun herhangi bir can kaybımız yok. Bugün Çarşamba pandemi yönetmeliğine göre okullarda temizlik tadilat çalışması gerçekleştiriliyordu. Bugün öğrencilerim yoktu. Yangın söndürüldü. Can kaybımız yok. Tekrar şükrediyoruz öğrencilerimiz yoktu. Çatıda mebran ile ilgili çalışmadan olduğunu düşünüyoruz. İtfaiye raporundan sonra yangının çıkış nedeni kesin olarak ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması
Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması
Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması
Bağcılar Kaymakamı Eldivan'dan yangın açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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